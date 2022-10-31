Происшествия

Полицейский обокрал покойника на 280 тысяч рублей и попал под суд

Суд над бывшим начальником отделения по борьбе с имущественными преступлениями полиции Екатеринбурга, которого обвиняют в совершении кражи во время выполнения своих служебных обязанностей, состоялся 31 октября.

В начале августа прошлого года обвиняемый выехал на место происшествия, где обнаружили тело мужчины. Полицейский тайно снял с шеи погибшего две золотые цепочки, стоимость которых составила около 280 тысяч рублей. Суд посчитал вину экс-полицейского доказанной и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, а также взыскал с подсудимого сумму материального ущерба.

По данным RuNews24, эта история обернулась дисциплинарной ответственностью ещё для двух должностных лиц: одного из них понизили в должности, другой получил строгий выговор.