Происшествия

Россиянка погибла в ванне из-за телефона

Мобильный телефон стал причиной смерти 28-летней жительницы Усолье-Сибирского в Иркутской области, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В полицию обратилась мать горожанки, рассказав, что та не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки. Вызванные по указанному адресу сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили в ванне тело хозяйки жилища.

По предварительной версии правоохранителей, 29 октября женщина принимала ванну и уронила в воду мобильный телефон, зарядное устройство которого было включено в сеть. Смерть наступила от электротравмы.