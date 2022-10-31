Происшествия

Псковичка лишилась более чем двух миллионов рублей после звонков от неизвестных

Жительница Пскова перевела мошенникам более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительнице областного центра звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банков. Они заявляли, что некие злоумышленники якобы пытаются незаконно оформить на неё кредит. Чтобы предотвратить это противоправное деяние, они предложили перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина последовала советам собеседников и оформила кредит. Затем эти кредитные деньги и свои сбережения на общую сумму более двух миллионов рублей она перечислила через банкомат на указанные ей счета, а когда она убедилась, что её обманули, обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего. По словам потерпевшей, ей было хорошо известно о большом количестве мошенничеств, тем не менее, горожанке не удалось противостоять психологическому натиску злоумышленников.

В полиции отметили, что факты мошенничества за последнее время отмечены также в Великих Луках и Псковском районе.