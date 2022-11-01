Происшествия

Поиски пропавшего пенсионера продолжаются в Псковском районе

Поиски мужчины 1947 года рождения, который отсутствует по месту жительства с 29 октября, продолжаются в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

31 октября в 9:30 водолазная группа поисково-спасательного отряда города Пскова в составе четырех человек и одной единицы техники выезжала для проведения поисков на озеро Глухое.

По состоянию на 13:00 озеро обследовали, мужчина не найден. Поиски продолжат при поступлении повторной заявки от полиции.