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Происшествия

Поиски пропавшего пенсионера продолжаются в Псковском районе

01.11.2022 09:53|ПсковКомментариев: 0

Поиски мужчины 1947 года рождения, который отсутствует по месту жительства с 29 октября, продолжаются в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

31 октября в 9:30 водолазная группа поисково-спасательного отряда города Пскова в составе четырех человек и одной единицы техники выезжала для проведения поисков на озеро Глухое.

По состоянию на 13:00 озеро обследовали, мужчина не найден. Поиски продолжат при поступлении повторной заявки от полиции.

Теги: #происшествие #поиск людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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