Происшествия

Пять единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области за неделю

Пять единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 24 по 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства провели 35 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 19 административных правонарушений и изъяли пять единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.