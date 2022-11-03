Происшествия

В Пустошке осудили участников группы за совершение серии преступлений, в том числе убийство

В Пустошке осудили участников преступной группы за совершение серии умышленных преступлений, в том числе убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В ночь на 31 декабря 2020 года осужденная женщина, находясь в доме знакомого в одной из деревень Пустошкинского района, поссорилась с хозяином жилища и ударила его ножом в грудь. В результате ранения сердца последний скончался на месте происшествия.

Кроме того, с ноября по декабрь 2020 года на территории разных районов Псковской области совершено пять преступлений против собственности и в сфере незаконного оборота оружия, к которым причастны осужденная и ее двое подельников.

Собранные Третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех лиц в возрасте от 39 до 54 лет. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении двух эпизодов кражи (статься 158 УК РФ), грабеже (статья 161 УК РФ), угоне (статья 166 УК РФ), незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ) и убийстве (статья 105 УК РФ).

Изучение личности показало, что двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья, половой свободы, а также собственности.

Виновной назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а ее подельники приговорены к 3,5 годам лишения свободы и исправительным работам соответственно.