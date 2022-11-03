Происшествия

Сумку с женскими ногами нашли в реке в Петербурге

Сумку с женскими ногами нашли в реке Ижора — в сотне метров от жилого сектора в Колпино. Предположительно, останки провели в воде около недели, сообщает Telegram-канал «Mash на мойке».

Фото: «Mash на мойке»

Чёрную спортивную сумку с куском асфальта обнаружили недалеко от берега сотрудники городского экологического предприятия «Экострой», которые в том числе занимаются очисткой рек, каналов и прочих водоемов. Коммунальщики проводили чистку дна от мусора. Известно, что конечности были отсечены в районе колена острым рубящим предметом. На ногах есть следы педикюра.

Следственный отдел СК РФ по Колпинскому району возбудил уголовное дело по факту убийства. Сейчас сотрудники выясняют, кому принадлежали останки.