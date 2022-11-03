Происшествия

Жилой дом сгорел в опочецкой деревне

Жилой дом и две хозяйственные постройки сгорели в деревне Тарасово Опочецкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила 2 октября в 5:01. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования в доме.

В тот же день в садоводстве «Мшенец» Великолукского района огонь повредил кровлю садового дома, выгорели комната и кухня. Предполагается, что пожар случился из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти садовый дом и две хозяйственные постройки.

А в 17.40 поступила информация о возгорании на Лётном переулке в Великих Луках. В хозяйственной постройке огонь повредил стену и потолок. Пожарным удалось спасти баню, жилой дом и две хозяйственные постройки.