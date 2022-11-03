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Оправдательный приговор псковскому иеговисту отменил областной суд

Псковский областной суд отменил оправдательный приговор Порховского районного суда, вынесенный иеговисту Алексею Хабарову (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фигурант обвинялся в участии в деятельности филиала «Свидетелей Иеговы»* в Порхове. Дело расследовалось по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Дело направили на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе.

Напомним, в ноябре прошлого года областной суд отменил обвинительный приговор, вынесенный в отношении фигуранта.

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В сентябре 2021 года Алексей Хабаров был приговорен к условному лишению свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 2 года за участие в запрещенной РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.

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* В апреле 2017 года Верховный суд России признал «Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России» экстремистской организацией и ликвидировал ее. В августе того же года все общины свидетелей Иеговы внесли в список запрещенных экстремистских организаций.