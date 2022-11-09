Происшествия

Заражённые колумбийские и голландские цветы обнаружили на псковской границе

Колумбийские и голландские цветы с опасным карантинным объектом обнаружили на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения при проведении карантинного фитосанитарного контроля в двух партиях свежих срезов цветов и бутонов из Колумбии и Нидерландов обнаружены живые имаго насекомых, схожих с опасным карантинным объектом. 3485 гвоздик и роз следовали из Латвии и Литвы в адрес одного цветочного магазина из Москвы.

Были проведены лабораторные исследования, по результатам которых установлена зараженность импортной подкарантинной продукции западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg).

Выпуск цветов на территорию Российской Федерации запрещён.