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Жительница Дедовичей бросила рюмку в голову знакомого и получила 120 часов обязательных работ

Прокуратура Дедовичского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы, которая бросила стопку в голову знакомого. Суд назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Подсудимая в августе 2022 года в ночное время находилась в зале кафе в посёлке Дедовичи. В ходе конфликта она взяла стеклянную стопку и бросила её в голову потерпевшего, в результате тот получил две раны лобно-височной области, повлекшие лёгкий вред здоровью.

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Женщину признали виновной по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). С учётом наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.