Происшествия

Мужчину в Псковской области отправили в колонию за изнасилование девочки

Мужчину в Псковской области отправили в колонию за изнасилование несовершеннолетней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

5 мая 2021 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в пригороде одного из муниципальных образований области, силой затащил в свой автомобиль несовершеннолетнюю девушку с особенностями здоровья, отвез ее в безлюдное место и изнасиловал.

Собранные следственными органами СК России по Псковской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Виновному назначили наказание в виде 5 лет 10 месяцев 2 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительными видами наказания и ограничением свободы.