Происшествия

Российский школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды

Школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды в Ставропольском крае, сообщает Telegram-канал «112».

Конфликт между девятиклассниками вспыхнул на перемене в школе станицы Барсуковской. Юноша измазал мелом пиджак однокласснику. Последний обиды не стерпел и ударил ногой в грудь товарищу. Тот потерял сознание.

Привести ребенка в чувство не смогли ни педагоги, ни прибывшие врачи скорой помощи. Он скончался.

Виновника задержали и доставили в следственный отдел. Тело погибшего школьника направили на вскрытие.