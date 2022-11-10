Происшествия

Супружеская пара из Печорского района перевела мошенникам свыше 1,5 млн рублей

Супружеская пара из Печорского района перевела мошенникам свыше 1,5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Супружеской паре из Печорского района неоднократно звонили незнакомцы, которые действовали под видом банковских служащих и сотрудников правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения незаконного оформления кредитов на мужа и жену, мошенники завладели их деньгами на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденного по данному факту уголовного дела.

Еще одной жертвой дистанционных мошенников стала пожилая псковичка, у которой 9 ноября злоумышленники путем обмана похитили около 120 тысяч рублей. Проводится расследование.