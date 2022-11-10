Происшествия

Россиянка избила малолетнюю дочь за желание смотреть мультики вместо похода в церковь

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница обматерила малолетнюю дочь и избила ее из-за того, что она хотела смотреть мультики вместо похода в церковь.

Источник: «ЧП Нижневартовск» / «ВКонтакте»

Женщина кричала на детей, поскольку была возмущена их поведением в храме. После этого она несколько раз ударила ребенка в санках по лицу, пишет «Газета.ру» со ссылкой на группу «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

Город, в котором произошел инцидент, неизвестен.

«Я тебе кто - мама, тетя, бабушка? Я кто тебе? Почему ты убегаешь из церкви? Какой рукой крестишься? Дома чтобы крестилась и учила крещение», - говорит мать.

Также жительница ХМАО пришла к выводу, что детям стоит ограничить время просмотра мультфильмов вечером, чтобы утром без опозданий попасть на служение.