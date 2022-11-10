Происшествия

Новосокольническое предприятие наказали за сброс в реку неочищенных сточных вод

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства города Новосокольники сбросом неочищенных сточных вод нанесло ущерб на четверть миллиона рублей реке Выдега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Компания, осуществляющая отведение хозяйственно-бытовых стоков, допустила нарушение правил водопользования. В сточных водах были выявлены превышения по БПК5, взвешенным веществам, аммонию, нитритам и железу общему.

По утверждённой методике ведомство рассчитало вред, причинённый водным объектам. Компания не оплатила начисленную сумму в добровольном порядке, что послужило основанием для обращения в суд. Арбитражный суд Псковской области удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании ущерба с предприятия.

В ведомстве подчеркнули, что нарушение выявлено в рамках плановой проверки предприятия, проведённой в августе-сентябре 2021 года. Компания и её должностные лица также были привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранных требований с назначением штрафов на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.