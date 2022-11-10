Происшествия

Полуторагодовалый ребенок сбежал из российского детского сада

В Кирове полуторагодовалый ребенок, одетый только в подгузник, сбежал из частного детского сада, сообщает Telegram-канал «112».

Все произошло днем 10 ноября во время тихого часа. Одна из воспитательниц забыла закрыть дверь и малышка ушла, пока та кормила птиц на улице.

Ребенка заметили проезжающий мимо курьер и бабушка, она и забрала ее к себе домой и уже оттуда вызвала скорую помощь. Медики осмотрели девочку, с ней все хорошо.

По предварительным данным, администрация детсада не заметила отсутствие ребенка, которой не было около часа.

Прокуратура проводит проверку.

В Telegram-канале Baza добавили, что отец ребёнка считает: девочку могли специально выставить на улицу в качестве наказания. Воспитатели же заявили, что подобных наказаний они не практикуют.