Происшествия

В российской школе дети оторвали однокласснику палец и затоптали его

В Иркутске женщина подала иск к школе, где ее 14-летний сын лишился пальца.

Одноклассники из новожилкинской школы долго травили мальчика. Весной ученики оторвали подростку фалангу пальца, захлопнув дверь, сообщает «Газета.ru».

Медсестру после произошедшего мальчик смог найти только через час после произошедшего, так как все это время она была в столовой.

За это время палец практически растоптали. После того как оторванную фалангу нашли, педагоги и медицинский работник не догадались убрать ее в лед - просто положили в пакетик. Из-за некорректной первой помощи мальчик потерял оставшуюся часть фаланги - ее ампутировали. Он лишился возможности заниматься боксом и легкой атлетикой.

В общем чате одноклассники после произошедшего издевались над искалеченным, создавали мемы - учителя все видели и ничего не делали. Мать пострадавшего мальчика собирается привлечь школу к ответу через суд. Сегодня, 14 ноября, суд должен вынести финальное решение.