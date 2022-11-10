Происшествия

Педофил с прогнившей из-за рака головой 10 лет насиловал девочек в российском регионе

Маньяк-педофил из Екатеринбурга годами насиловал детей, поскольку надолго не задерживался в СИЗО из-за тяжелой болезни.

С 1994 по 2011 годы он смог совершать преступления из-за своей же болезни. Ему диагностировали рак мозга в терминальной стадии, от которого он должен был умереть не позднее чем через месяц. По этой причине его сажали в СИЗО, но быстро отпускали на свободу, сообщает местное издание «Е1.ru».

«Потому что, грубо говоря, он завтра помрет, а СИЗО будет полгода отписываться», – пояснила экс-следователь, которая вела его дело.

Таким образом, почти сразу после отпуска из изолятора педофил находил новых жертв, насиловал их и грабил. Начиналось следствие, но арестовать фигуранта не получалось из-за его онкологии.

Следователь также рассказала, что с медицинской точки зрения случай педофила уникальный, поскольку он не умер вопреки прогнозу врачей. Более того, кость в его мозге начала гнить, и этот процесс достигал существенных масштабов, из-за чего мужчина практически ослеп, но продолжал охотиться за девочками и женщинами, внешне похожими на малолетних.

При этом, добавила экс-сотрудница правоохранительных органов, опухоль сужалась после изнасилований и на какое-то время ему становилось лучше, затем, когда его все же сажали в колонию, опухоль вновь разрасталась.

«И врачи не могли понять, почему он живой до сих пор. И даже в этом состоянии он был здоровенный и очень сильный. Хотя, повторюсь, у него дырка в голове. Кость прогнила», – отметила женщина.

В 2004 году екатеринбуржца все же отправили в колонию за надругательство над двумя девочками, его приговорили к 10 годам. Однако он вышел по УДО в 2010-м, после чего вновь совершил несколько грабежей и одно изнасилование.

Как узнали корреспонденты, преступник до сих пор жив. Он был приговорен к новому сроку – на 10 лет. Отбыв наказание, он вышел на свободу 17 сентября прошлого года. Сейчас педофилу 59 лет, он может проживать Уралмаше.