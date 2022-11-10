Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Факторинг для бизнесменов
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Господин Рейтингомер
новогодние корпоративы
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
«Самовар» русское застолье
о переходе на четырёхдневку
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Бранч в «Покровском»
Первому игроку приготовиться
Электронная транспортная накладная
фолк-рок в Пскове
Кофейни в Пскове
наша Маша
Досуговые центры для взрослых
оборудование и кадры в санаториях
 
 
 
ещё Происшествия 10.11.2022 13:380 Мужчину в Псковской области отправили в колонию за изнасилование девочки 14.11.2022 12:450 Педофил с прогнившей из-за рака головой 10 лет насиловал девочек в российском регионе 14.11.2022 11:530 Росгвардейцы задержали псковича, укравшего спиртное из магазина на Рижском проспекте 14.11.2022 11:380 В российской школе дети оторвали однокласснику палец и затоптали его 14.11.2022 11:070 Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово 14.11.2022 10:380 Более 7 тысяч цветов уничтожат в Псковской области из-за вредителя
 
 
 
Самое популярное 11.11.2022 07:210 Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению 12.11.2022 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор 11.11.2022 09:111 Стало известно, кому в России с 1 января повысят зарплаты 11.11.2022 14:400 «Самое беспризорное здание города» 11.11.2022 12:191 Нестыковочка
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Педофил с прогнившей из-за рака головой 10 лет насиловал девочек в российском регионе

14.11.2022 12:45|ПсковКомментариев: 0

Маньяк-педофил из Екатеринбурга годами насиловал детей, поскольку надолго не задерживался в СИЗО из-за тяжелой болезни.

С 1994 по 2011 годы он смог совершать преступления из-за своей же болезни. Ему диагностировали рак мозга в терминальной стадии, от которого он должен был умереть не позднее чем через месяц. По этой причине его сажали в СИЗО, но быстро отпускали на свободу, сообщает местное издание «Е1.ru».

«Потому что, грубо говоря, он завтра помрет, а СИЗО будет полгода отписываться», – пояснила экс-следователь, которая вела его дело.

Таким образом, почти сразу после отпуска из изолятора педофил находил новых жертв, насиловал их и грабил. Начиналось следствие, но арестовать фигуранта не получалось из-за его онкологии.

Следователь также рассказала, что с медицинской точки зрения случай педофила уникальный, поскольку он не умер вопреки прогнозу врачей. Более того, кость в его мозге начала гнить, и этот процесс достигал существенных масштабов, из-за чего мужчина практически ослеп, но продолжал охотиться за девочками и женщинами, внешне похожими на малолетних.

При этом, добавила экс-сотрудница правоохранительных органов, опухоль сужалась после изнасилований и на какое-то время ему становилось лучше, затем, когда его все же сажали в колонию, опухоль вновь разрасталась.

«И врачи не могли понять, почему он живой до сих пор. И даже в этом состоянии он был здоровенный и очень сильный. Хотя, повторюсь, у него дырка в голове. Кость прогнила», – отметила женщина.

В 2004 году екатеринбуржца все же отправили в колонию за надругательство над двумя девочками, его приговорили к 10 годам. Однако он вышел по УДО в 2010-м, после чего вновь совершил несколько грабежей и одно изнасилование.

Как узнали корреспонденты, преступник до сих пор жив. Он был приговорен к новому сроку – на 10 лет. Отбыв наказание, он вышел на свободу 17 сентября прошлого года. Сейчас педофилу 59 лет, он может проживать Уралмаше. 

Теги: #преступность #педофилия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 6 человек
14.11.2022, 12:540 Семейство чернобурых лис сняли на видео в псковском подворье 14.11.2022, 12:510 Систему ливневой канализации в Пскове планируют восстановить за два-три года 14.11.2022, 12:450 Педофил с прогнившей из-за рака головой 10 лет насиловал девочек в российском регионе 14.11.2022, 12:370 Неустойчивая погода в начале зимы ожидается в Псковской области
14.11.2022, 12:260 Выплаты мобилизованным за декабрь придут досрочно 14.11.2022, 12:170 Псковские школьники подали более 400 заявок на бесплатное участие в ИТ-проекте 14.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 14.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 ноября
14.11.2022, 11:530 Росгвардейцы задержали псковича, укравшего спиртное из магазина на Рижском проспекте 14.11.2022, 11:470 Мурал по мотивам картины «Год 1941. Отцы» дорисовали на улице Рокоссовского в Пскове. ФОТО 14.11.2022, 11:380 В российской школе дети оторвали однокласснику палец и затоптали его 14.11.2022, 11:310 Первый снег ждут в Псковской области в ближайшие дни
14.11.2022, 11:290 Двух десятимесячных медвежат выпустили на волю в Полистовском заповеднике. ВИДЕО 14.11.2022, 11:230 Млечный Путь и вспышку «Иридиума» над Изборском запечатлел псковский астроном-любитель 14.11.2022, 11:171 «Олонецкий дед» украсил фасад дома на улице Байкова в Пскове. ФОТО 14.11.2022, 11:100 «Постскриптум»: Традиционные ценности, НВП и трудоустройство 14+
14.11.2022, 11:070 Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово 14.11.2022, 11:050 В Псковской области установили новые «нормы наполняемости» для мест проведения публичных мероприятий 14.11.2022, 11:020 Трудящиеся удалённо подрабатывают в полтора раза чаще – эксперты 14.11.2022, 10:500 Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Великих Луках
14.11.2022, 10:380 Более 7 тысяч цветов уничтожат в Псковской области из-за вредителя 14.11.2022, 10:360 Бабий век 14.11.2022, 10:250 «Деловой понедельник»: О бизнес-туризме в новых реалиях 14.11.2022, 10:030 Ford Focus под управлением девушки въехал в световую опору в Красногородске
14.11.2022, 09:540 Почти 80% псковских работодателей принимают на работу по рекомендациям своих сотрудников 14.11.2022, 09:440 Спрос на врачей-онкологов растёт в Псковской области 14.11.2022, 09:370 Более 60% жителей СЗФО хотя бы раз одалживали деньги коллегам – опрос 14.11.2022, 09:250 Российские социологи отмечают профессиональный праздник 14 ноября
14.11.2022, 09:110 Эксперт рассказала о влиянии мобилизации на психологическое состояние россиян 14.11.2022, 09:090 Кота продадут обладателю 900 050 рублей и справки от психолога 14.11.2022, 08:570 Свыше 20 взрывоопасных предметов нашли у невельской деревни 14.11.2022, 08:440 Волонтёрское объединение колледжа искусств стало лучшим на конкурсе в Пскове
14.11.2022, 08:290 Международный день логопеда празднуют 14 ноября 14.11.2022, 08:150 В СПЧ раскрыли свои вопросы для встречи с Владимиром Путиным 14.11.2022, 07:561 Правительство отклонило индексацию пенсий работающим пенсионерам 14.11.2022, 07:370 Писатели Псковской области провели встречу с белорускими студентами
14.11.2022, 07:300 Плотный туман накроет Псковскую область 14 ноября 14.11.2022, 07:250 Псковская область заняла 68 место по ипотечной долговой нагрузке 14.11.2022, 07:060 На Северо-Западе России выпадет снег на этой неделе – синоптики 14.11.2022, 07:000 Псковичи смогут испытать силы в ниндзя-формате на Гонке с препятствиями
13.11.2022, 22:000 Полиция проводит проверку по факту сообщений об убийстве собаки в Пыталово 13.11.2022, 21:370 Великолукский фотограф занял призовое место во всероссийском конкурсе 13.11.2022, 21:240 О мерах пожарной безопасности в быту рассказали псковичам 13.11.2022, 20:540 Псковских школьников приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде
13.11.2022, 20:260 Юрист рассказала, кого нельзя лишать премии даже за плохую работу 13.11.2022, 19:380 Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» продлится в Псковской области до 16 ноября 13.11.2022, 19:150 Пассажир пострадал в результате наезда автомобиля на фонарь в Красногородске 13.11.2022, 19:030 Псковичам предлагают принять участие в акции «Второй шанс»
13.11.2022, 18:391 Невролог назвал лучшие напитки для нервной системы 13.11.2022, 18:170 Преподаватель рекомендована на должность мирового судьи в Великих Луках 13.11.2022, 18:030 Владимир Путин поручил провести демобилизацию призванных на службу студентов ДНР и ЛНР 13.11.2022, 17:390 Себежанка заняла второе место на Международном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни
13.11.2022, 17:390 36 человек пострадали и пять погибли в результате взрыва на главной пешеходной улице Стамбула 13.11.2022, 17:240 15 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 13.11.2022, 17:010 Луну над монументом «Ледовое побоище» запечатлели псковские астрономы-любители 13.11.2022, 16:391 Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с Совбезом
13.11.2022, 16:030 Подразделение спецназначения УФСИН празднует 31-ю годовщину со дня образования 13.11.2022, 15:451 В России и Беларуси начнут действовать единые правила обеспечения защиты конкуренции 13.11.2022, 15:211 Великолучанка фиктивно прописала иностранного гражданина в своей квартире 13.11.2022, 14:570 Размер материальной помощи родителям за полтора года вырос – эксперты
13.11.2022, 14:311 В Пскове открылась выставка самого «неэффектного», но всегда актуального художника 13.11.2022, 14:150 Пропавшего грибника разыскивают в Дедовичском районе шестой год 13.11.2022, 13:582 Митрополит Тихон: Жить на свете радостно и интересно, особенно православному 13.11.2022, 13:350 Ночные заморозки и день без осадков ожидаются в Псковской области 14 ноября
13.11.2022, 13:170 Врач рассказала, сколько раз за сезон допустимо простужаться 13.11.2022, 12:590 Два автомобиля сгорели в Псковской области за сутки 13.11.2022, 12:440 Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов 13.11.2022, 12:193 Псковичей предупредили о повторном тестировании сирен
13.11.2022, 12:030 «Калашников» назначили руководить поставками экипировки 13.11.2022, 11:490 Пропавшего псковича с татуировкой на руке нашли погибшим 13.11.2022, 11:220 Иконостас печорской церкви Святой Варвары реставрируют в Санкт-Петербурге 13.11.2022, 11:080 Тягач и новое оборудование появятся в псковском аэропорту
13.11.2022, 10:430 Автомобиль пропавшего месяц назад псковича нашли в Невельском районе 13.11.2022, 10:250 Великолукский музей объявил конкурс в Синичкин день 13.11.2022, 10:010 Дополнительный авиарейс запустят из Пскова в Москву 13.11.2022, 09:400 Умер сооснователь группы The Clash Кит Левен
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru