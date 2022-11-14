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Происшествия

Житель Бежаницкого района до смерти избил собутыльника

14.11.2022 17:38|ПсковКомментариев: 0

Неоднократно судимый 35-летний житель Бежаницкого района до смерти избил собутыльника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Злоумышленник распивал спиртные напитки в гостях у своего знакомого. В ходе застолья развязался словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый нанес собутыльнику не менее 9 ударов в область головы и лица. От полученной тупой травмы головы потерпевший скончался.

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направили в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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