Происшествия

У пьяного вора в Великих Луках украли пакет с похищенным

39-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В начале июля подсудимый в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дачный дом и совершил там кражу. После похищенное мужчина оставил рядом со скамейкой, где продолжил употреблять спиртное. Спустя некоторое время он направился домой, забыв пакет с похищенным имуществом около скамейки. Ввиду плохого самочувствия от большого количества выпитого алкоголя подсудимый решил вернуться за украденным утром, но, придя к указанной скамейке на следующий день, он обнаружил, что пакет пропал.

Великолукский городской суд признан мужчину виновным, ему назначили наказание в виде семи месяцев лишения свободы. Приговор суда в законную силу пока не вступил.