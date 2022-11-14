Происшествия

Великолучанин заказал интим-услуги и стал жертвой мошенников

Житель города Великие Луки решил воспользоваться интим-услугами и стал жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В октябре мужчина на одном из сайтов в Сети, специализирующемся на оказании интим-услуг в Великих Луках, заказал девушку лёгкого поведения, при этом перевёл на банковскую карту мошенников 6 800 рублей в виде предоплаты и страховки. Однако, мужчина был обманут: девушка так и не приехала.

Прокуратура города Великие Луки признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества по части 1 статьи 159 УК РФ.