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Происшествия

Кража ради спиртного может обернуться для великолучанина лишением свободы

15.11.2022 08:10|ПсковКомментариев: 0

40-летнего жителя города Великие Луки могут привлечь к уголовной ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

В сентябре 2021 года мужчина, находясь в одном из гаражных кооперативов на территории Великих Лук, обнаружил рядом с гаражом две металлические секции от ворот, которые потерпевший снял в этот же день со своего гаража с целью дальнейшей транспортировки. Мужчина похитил указанные секции от ворот, по очереди отвезя на своей тачке в пункт приёма лома черного металла. С продажи похищенного мужчина выручил деньги, которые потратил на приобретение спиртного.

Санкция статьи обвинения (часть 1 статьи 158 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #великие луки #кража #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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