Происшествия

Росгвардейцы задержали укравшего алкоголь псковича

Росгвардейцы задержали укравшего алкоголь мужчину в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники ведомства, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.