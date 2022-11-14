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Фитнес-тренер получила интимную травму, занимаясь с клиенткой

15.11.2022 11:56|ПсковКомментариев: 0

38-летняя фитнес-тренер в Подмосковье случайно получила травму в виде разрыва промежности. Женщина слишком увлеклась тренировкой клиента и села на крюк для штанги, пишет «МК».

По данным издания, женщина занималась с 16-летней девушкой. Она дала школьнице упражнение и решила присесть на корточки, чтобы наблюдать за правильностью выполнения задания.

Женщина забыла про металлический загиб держателя штанги, который находился в этом месте. Джинсы не спасли тренера от серьезной травмы и разрыва промежности. Она потеряла много крови, врачи наложили несколько швов.

Теги: #спорт #травматизм #москва #тренер
Источник: Псковская Лента Новостей
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