Происшествия

Кухня горела в здании великолукского магазина

Кухня горела в двухэтажном здании магазина на Октябрьском проспекте в Великих Луках 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре поступила в 5:50. В кухонном помещении огонь уничтожил холодильную камеру, закопчены стены и потолок, оплавлены пластиковые элементы кухонной мебели. Предполагается, что возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки в холодильной камере. Пожарным удалось спасти магазин от распространения огня.

Кроме того, вчера из-за поджога в двухэтажном неэксплуатируемом строении на проспекте Ленина в Великих Луках горел мусор.

Также пожар случился на улице Ленина в Невеле. В котельной, пристроенной к зданию шиномонтажа, горела сажа в дымоходе. Пожарным удалось спасти здание котельной и шиномонтажа. По данным ведомства, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.