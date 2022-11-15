Происшествия

Старинные монеты попыталась вывезти гражданка Украины через границу в Псковской области

Две попытки незаконного перемещения через государственную границу РФ предметов, возможно представляющих культурную или историческую ценность, пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба ФСБ России по Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в ходе осмотра легкового автомобиля Mercedez под управлением гражданки Украины, следовавшей на выезд из России в Латвию, выявили 120 банкнот и более 500 монет различного номинала и стран. Среди обнаруженных монет находились экземпляры 1781 года чеканки, предположительно, изготовленные из драгоценных металлов.

Второй случай был зафиксирован на въездном в Россию направлении. При оформлении легкового автомобиля Mercedez специалисты обнаружили православную церковную книгу издания конца XIX - начала XX веков, укрытую от пограничного и таможенного осмотра среди личных вещей.

Выявленные предметы изъяли и передали сотрудникам компетентных органов для проведения экспертизы и принятия по её результатам соответствующих процессуальных решений.