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Ещё одного курьера телефонных мошенников задержали в Псковской области

Очередного курьера телефонных мошенников задержали сотрудники полиции в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Курьером оказался мужчина 1999 года рождения. По указанию кураторов молодой забирал деньги у пенсионеров, которые хотели спасти родственников от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

Полицейским удалось установить причастность мужчины к двум эпизодам преступной деятельности. Так, 6 августа от рук мошенников пострадала пенсионерка 1941 года рождения, а 7 августа - 77-летняя жительница Великих Лук.

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По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.