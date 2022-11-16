Происшествия

Россиянин убил знакомую вилкой

Городской суд Сахалинской области признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

Инцидент произошёл 20 января в селе Восток Поронайского района Сахалинской области. Осуждённый выпивал в квартире со своей жертвой. Произошла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник нанёс потерпевшей не менее 28 ударов вилкой, а также кулаками и ногами. Женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы из-за удара столовым прибором. В суде сахалинец так и не признал свою вину, пишет RuNews24.

Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита оспорила вердикт в апелляции. Суд апелляционной инстанции согласился с прокурором и оставил в силе прежний приговор.