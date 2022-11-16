Происшествия

Половина жилого дома пострадала от пожара в Печорах

Половина двухэтажного жилого дома сгорела на улице Кузнечной в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре поступила сегодня, 17 ноября, в 1:42. Предполагается, что возгорание случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования внутри сгоревшей части дома.

Вчера, 16 ноября, возгорание произошло в Острове-2 на улице Чапаева. В бане огонь повредил кровлю и стены. По данным ведомства, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти баню, две хозяйственные постройки и автомобиль.

В тот же день в деревне Тинеи Порховского района сгорело бесхозное строение, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.