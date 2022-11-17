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Неизвестный в Пскове похитил с чужой банковской карты более 2 тысяч рублей

Неизвестный в Пскове похитил с чужой банковской карты с функцией бесконтактных платежей более 2 тысяч рублей на оплату своих покупок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Молодой человек 2003 года рождения 4 ноября утратил банковскую карту, поддерживающую технологию бесконтактных платежей с установленным максимальным лимитом в сумме 1000 рублей на оплату без пин-кода. Через непродолжительный период времени неизвестный совершил хищение денежных средств на сумму 2858 рублей с банковского счета путем оплаты товаров в магазинах.

«В связи с тем, что случаи утраты банковских карт участились, то возросло количество тяжких преступлений на территории города Пскова», – прокомментировали в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).