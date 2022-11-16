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Псковская пенсионерка передала тысячу долларов США мошенникам

В Пскове зарегистрировали очередной факт телефонного мошенничества - пенсионерка передала преступникам более 300 тысяч рублей и тысячу долларов США. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 14 ноября 81-летней псковичке позвонил незнакомец и сообщил, что ее дочь за якобы совершенное ДТП может быть привлечена к уголовной ответственности. Для решения проблемы он потребовал срочную финансовую поддержку. Желая помочь дочери, пенсионерка, не задумываясь, передала более 300 тысяч рублей и тысячу долларов США прибывшему к ней курьеру.

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Когда выяснилось, что псковичку ввели в заблуждение, она обратилась за помощью в полицию.

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По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.