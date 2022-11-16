Происшествия

Боеприпасы и электрошокеры пытались пронести в суды в Псковской области

883 запрещённых предмета пытались пронести граждане в суды и здания отделов судебных приставов в Псковской области с начала 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Среди запрещённых к проносу предметов были выявлены колюще-режущие предметы, боеприпасы, электрошоковые устройства и так далее. Посетители с опасными предметами были не допущены. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не произошло.

Кроме того, с начала 2022 года судебные приставы по ОУПДС выявили 45 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.