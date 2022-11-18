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Следственный комитет России возбудил дело по факту расстрела пленных российских военных

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в различных Telegram-каналах широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики. По данному факту военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент военные следователи СК России принимают меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.