Происшествия

Фальшивая тысячерублевая банкнота обнаружена в Пскове

В областном центре выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. Она была обнаружена 14 ноября в кассе одного из городских заведений ресторанно - гостиничного сервиса. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность!

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.