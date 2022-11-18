Происшествия

Палкинский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за продажу опасного самогона

Жителю поселка Палкино назначили штраф размером 10 тысяч рублей за производство, хранение в целях сбыта и сбыт самогона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Житель Палкинского района в марте кустарным способом изготовил спиртосодержащую жидкость домашней выработки – самогон. Произведенную спиртосодержащую жидкость мужчина хранил у себя дома с целью дальнейшего сбыта, что и было им осуществлено 16 марта.

Согласно заключению эксперта самогон, произведенный осужденным, содержал сивушные масла в количестве, превышающем допустимые нормы и представлял опасность для жизни и здоровья потребителей.

Уголовное дело в отношении 73-летнего мужчины возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

С учетом позиции государственного обвинителя, осужденному назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.