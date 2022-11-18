Происшествия

Короткое замыкание привело к пожару в жилом доме в Великих Луках

Жилой дом загорелся в Великих Луках 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании на улице Каштановой сообщили в 4.52. В жилом доме сгорела кровля, само здание выгорела изнутри. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома. Спасти от огня удалось гараж и две хозяйственные постройки.

Кроме того, в 16.56 стало известно о пожаре на улице Молодёжной в деревне Стехны Пыталовского района. Сгорела хозяйственная постройка, по предварительной информации, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки внутри постройки. Спасти от огня смогли три хозяйственные постройки.

В 19.15 на открытой площадке на Рижском проспекте в Пскове огонь повредил два мусорных контейнера. Причина – предварительно неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Ещё один пожар произошёл в 3.46 на улице Зелёной, 17А в Пскове. Сгорела хозяйственная постройка, две соседние постройки повреждены огнём. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.