Происшествия

Острович отобрал у пенсионерки сотовый телефон, золотую цепочку и продукты

В Острове полицейские по «горячим следам» задержали мужчину, который ограбил местную жительницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестный проник в частный дом на улице Космонавтов в Острове 18 ноября около 4:00. С применением насилия он ограбил 72-летнюю женщину и забрал сотовый телефон, золотую цепочку с кулоном и продукты, после чего скрылся.

В кратчайшие сроки преступника задержали. Им оказался не работающий, ранее судимый горожанин 1978 года рождения. В ходе обыска часть похищенного изъяли. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).