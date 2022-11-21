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Пскович пытался заколоть знакомого в Летнем саду

Псковичу, который пытался заколоть знакомого на автобусной остановке «Летний сад», назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе судебного разбирательства установили, что подсудимый назначил потерпевшему встречу в дневное время на автобусной остановке «Летний сад», чтобы урегулировать возникший между ними конфликт. На встрече присутствовало в общей сложности 7 человек. Обвиняемый достал из кармана куртки острый предмет, которым нанес потерпевшему два удара в область левого бедра и спины. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Приговором псковского городского суда молодой человек признан виновным.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Приговор не вступил в законную силу.