Происшествия

«Унесли прямо от дома!»: волки загрызли собаку жителя пушкиногорской деревни

Волки загрызли собаку жителя деревни Лопатино Пушкиногорского района 21 ноября. Об этом мужчина сообщил в группе «Подслушано Пушкинские Горы» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото здесь и далее: Иван Зубков / «Подслушано Пушкинские Горы»

«Волки унесли собаку прямо от дома! Будьте внимательны, особенно родители детей. <...> Много раз наблюдал, что дети играют в позднее время в лесу», - обратил внимание односельчан автор публикации.



По словам мужчины, инцидент произошёл около 8.00.

В комментариях одна из подписчиц сообщества добавила, что на прошлой неделе волки утащили двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова в Пушкинских Горах. Ещё одна комментирующая добавила, что вой волков несколько раз слышали летом в деревне Шаробыки.