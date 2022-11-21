Происшествия

Женщина подозревается в сбыте суррогата в Новоржеве

57-летняя жительница Новоржева подозревается в сбыте суррогата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, подозреваемая летом 2022 года приобрела в одном из районных центров спиртосодержащую жидкость, непригодную для употребления в пищевых целях, которую разливала в тару и реализовывала по месту жительства в Новоржеве под видом пищевого продукта местным жителям, пока ее деятельность не была пресечена в сентябре 2022 года сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В результате первоначальных следственных действий по месту жительства подозреваемой изъяты остатки нереализованной спиртосодержащей жидкости.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области по материалам оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел возбудили уголовное дело в отношении женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.