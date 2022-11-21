Происшествия

Телевизор и кухонные принадлежности стали добычей воров в Великих Луках

Росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении двух краж в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 ноября сотрудники ведомства получили информацию, что по подозрению в совершении кражи телевизора из дома на улице Щорса разыскивается гражданин 1990 года рождения. Через 20 минут после получения сообщения росгвардейцы задержали подозреваемого на улице Заслонова.

В этот же день из правоохранительных органов поступило сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте неизвестная совершила кражу кухонных принадлежностей и скрылась. Получив приметы подозреваемой, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых задержали великолучанку 1997 года рождения.