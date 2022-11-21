Происшествия

ФСБ выявила нелегальных «оружейников» в Псковской области

Федеральная служба безопасности РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекла преступную деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Об этом сообщается на сайте Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В октябре 2022 года в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Хакассия, Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском крах, Кемеровской области-Кузбассу, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Томской, Ульяновской и Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: противотанковое ружье «ПТРД», 3 пулемета («ШКАС», «MG-34», «МО-15»), 22 автомата («АК-103», «АК-12», «АК-47», «АКМС», «АК-74», «АКС-74У»), 14 пистолетов-пулеметов («ПЛС», «ППШ», «МР-40», «SA-26», «Thompson», «VZ-26», «Uzi»), 114 винтовок, карабинов и ружей («Атаман», «Бекас», «Вепрь», «ДП-О», «ИЖ», «К-98», «Мосина», «МР», «МЦ», «Сайга», «СВД», «СВТ», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «Хатсан», «Фролова», «Tiger», «Fabarm», «Mauser», «Orsis», «TR-З», «Zauer», «Zastava»), 150 пистолетов и револьверов («Геко», «ПМ», «ПСМ», «ПЯ», «ТТ», «Browning», «Colt», «Glock», «Kors», «Luger», «Parabellum», «Relay», «Stalker», «Walther», «Бульдог», «Наган», «Jaguar-80», «Smith&Wesson»), а также 50-мм миномет, подрывная машинка «КПМ-1А», 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручная граната («М-39», «РГД-5», «РГН», «РГ-33», «РГО», «Ф-1»), 15 запалов («УДЗ», «УЗРГМ»), более 18,4 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 15250 патронов различного калибра, 63 основные части к огнестрельному оружию, а также 7 единиц холодного оружия. Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, добавили в ведомстве.