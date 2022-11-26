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Преступники и дети

Проблема вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий (статьи 150, 151 УК РФ) остаётся актуальной из года в год. Какова актуальная статистика этих преступлений в Псковской области? Что заставляет детей идти на преступления? Что ждет «вовлекателя»? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответила начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина.

Ирина Зорина. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

- Какова ситуация с вовлечением несовершеннолетних в преступления и антиобщественные действия в Псковской области? Наблюдается ли рост?

- Число подростков, совершивших преступления в группе лиц по предварительному сговору вместе со взрослыми, сократилось на 23,1 % (с 13 до 10). Удельный вес данного показателя снизился с 15,1 % до 12,5 %. На территории Опочецкого района один подросток совершил преступление в составе смешанной неквалифицированной группы. За аналогичный период прошлого года таких преступлений не было. В 2022 году возбуждено одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 150 УК РФ. Тут динамика остается стабильной, за прошлый год также было всего одно уголовное дело.

На территории региона практика привлечения к ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, пока не наработана.

- Какие факторы способствуют вовлечению детей в совершение преступлений и антиобщественных действий?

- Вовлечению детей в противоправную деятельность способствуют желание получить быстрый результат в виде денежных средств, предметов, техники; отсутствие постоянной внеурочной занятости и интереса к учению; пример родственников, знакомых, «значимых взрослых», а также запугивание и шантаж (в меньшей степени).

- Дети какого возраста и какой социальной категории чаще всего подвержены влиянию злоумышленника? Какова криминологическая характеристика личности преступника-вовлекателя?

- Четко обозначить конкретную возрастную категорию сложно, так как все зависит от личностных особенностей как самого ребенка, так и взрослого лица, их психологической зрелости, способности управлять и говорить: «Нет».

- Каким рекомендациям должны следовать дети, чтобы не стать соучастниками преступления, антиобщественных действий? И на что следует обращать внимание родителям?

- Родителям следует больше внимания уделять интересам ребенка, его кругу общения, изменениям в поведении, внешнем виде, пристрастиях.

Если между родителем и ребенком сохраняются доверительные отношения и в период взросления, подросткового кризиса, то это может способствовать укреплению эмоционально-волевой сферы личности несовершеннолетнего, что, в свою очередь, позволит подростку противодействовать негативному влиянию среды или поможет устоять перед соблазном получения быстрой выгоды.

- Какую ответственность понесёт преступник-вовлекатель? И что ожидает ребёнка, вовлеченного в совершение преступления? Какими могут быть последствия для его родителей?

- Подросток, вовлеченный в совершение преступления, несет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. При назначении наказания учитывается его несовершеннолетний возраст.

Взрослое лицо несет ответственность по статье 150 УК РФ - от пяти до восьми лет лишения свободы.

Родители или иные законные представители несовершеннолетнего преступника могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, если будет доказано, что они ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию, предусмотренные Семейным кодексом РФ.

- Какую профилактическую работу ведут сотрудники полиции, чтобы пресечь вовлечение детей в совершение преступлений?

- На территории региона проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение подростковой преступности в целом и вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, в частности.

За 10 месяцев текущего года организованы и проведены оперативно-профилактические операции «Лидер», «Здоровье», общероссийские оперативно-профилактические мероприятия «Твой выбор» и «Защита», мероприятия в рамках акции «Безопасность детства», «Помоги пойти учиться», «Насилию скажем – нет!», а также ряд локальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в их отношении.

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Проведено 2 525 лекций и бесед общепрофилактической направленности в образовательных организациях области, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2 240); организовано и проведено 1 719 рейдовых мероприятий, в ходе которых осуществлено 4 107 проверок мест массовой концентрации несовершеннолетних. В прошлом году их число составило 3 148.

В целях привлечения подростков, состоящих на учете в ПДН территориальных органов МВД России на районном уровне, к социально одобряемым видам деятельности организовано проведение с ними и их законными представителями активной разъяснительной работы, организация их занятости и досуга во внеурочное время.

С 4 по 7 мая 2022 года на территории военно-мемориального комплекса «Линия Сталина» (Островский район, деревня Холматка) проведен очередной международный поход, посвященный сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «наСЛЕДие». В рамках похода трудные подростки из регионов России (Псковская область, Пермский край, Забайкальский край, Удмуртская республика) и Белоруссии принимали участие в акциях и проектах военно-патриотического и профилактического характера.

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Программа пребывания в лагере состояла из тематических квестов, покорения верёвочного парка, прохождения военно-прикладной эстафеты, проведения спортивно - оздоровительных мероприятий, просмотра кинофильмов военных лет под открытым небом и костровые мероприятия.

В период летней оздоровительной кампании проведены 6-я профильная смена «Поверь в себя» на базе ДОЛ «Радуга», профильная смена на базе загородного оздоровительного лагеря «Космос» для несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и муниципальных КДН и ЗП, и трудового лагеря «Юный спецназовец» на базе МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 г. Пскова».

В октябре проведены зональные этапы спартакиады по мини-футболу для подростков, вступивших в конфликт с законом, «Твой выбор». Финал спартакиады прошел 25 ноября в Пскове.

В период с 31 октября по 5 ноября на спортивной базе «Юность» проведена осенняя 7-я профильная смена «Поверь в себя» для 60 подростков, состоящих на различных видах учета.

Особое внимание уделяется вовлечению подростков, вступивших в конфликт с законом, во внеурочную и трудовую деятельность, в том числе их приобщению к мероприятиям, проводимыми региональными отделениями Российского движения школьников, Юнармии, волонтерских объединений.

В настоящее время 27 подростков из числа подучетных являются активными участниками этих объединений. В прошлом году за аналогичный период их число было 29. Остальные учащиеся, состоящие на профучете, периодически привлекаются к участию в мероприятиях, организованных молодежными организациями.

В истекшем году наиболее заметными стали мероприятия, традиционно проведенные в канун Дня защитника отечества, в память о погибших десантниках 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии (конкурсы рисунков и творческих работ, встречи с ветеранами боевых действий, писателями, просмотр фильмов военно-патриотической тематики): в них наряду с представителями молодежных объединений приняли участие подростки, состоящие на различных видах учета, вступившие в конфликт с законом.

Подростки, состоящие на различных видах учета, принимали активное участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками, уборке воинских захоронений, поздравлениях ветеранов войны.

- Какова ситуация с продажей алкоголя подросткам в Псковской области?

- В сфере употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними инспекторами ПДН территориальных органов МВД России на районном уровне составлено 263 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.20 ч.1, 20.21 и 20.22 КоАП РФ, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (229).

Выявлены 48 фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции, из них 4 - повторных. Составлено 44 протокола, предусмотренных частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, в прошлом году их количество было 70. Возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ (одно в Себежском районе и два в Пыталовском). По одному факту повторной продажи алкоголя несовершеннолетним вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в Великолукском районе.

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- Наиболее часто подростки могут приобрести алкоголь в сельских магазинах? Или в Пскове и Великих Луках это происходит чаще?

- В городах и районных центрах это происходит чаще потому, что количество торговых предприятий больше, чем в сельской местности, где встретить продавца, которому несовершеннолетний знаком, намного проще.

- Серьёзная ли ответственность грозит продавцу?

- При выявлении факта продажи подростку алкогольной и спиртосодержащей продукции продавец несет ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, наказание – штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В случае выявления повторного факта продажи алкоголя продавец подвергается уголовному преследованию, несет ответственность по статье 151.1 УК РФ (наказание – штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового).

- Помогает ли профилактическая работа предупреждать факты продажи спиртного детям?

- В текущем году количество продавцов, привлеченных к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним, сократилось с 70 до 44. Учитывая, что профилактические мероприятия проводятся сотрудниками ОВД еженедельно, можно полагать, что именно благодаря этому и произошло сокращение фактов продажи алкоголя подросткам.

Беседовала Дарья Давыдова