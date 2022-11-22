Происшествия

Российская школьница провалилась в яму с кипятком

Прокуратура Омской области начала проверку по факту травмирования 12-летней школьницы, упавшей в яму с горячей водой сегодня, 23 ноября. Провал в асфальте образовался в результате порыва трубы теплотрассы.

Выбраться из ямы девочке помогла ее подруга. В результате происшествия пострадавшая госпитализирована с множественными ожогами тела в медицинское учреждение, сообщает «Коммерсантъ».

Ребенок находится в реанимации.

В муниципальном предприятии Омска «Тепловая компания» сообщили, что информация о порыве теплотрассы между домами № 25 и 27 на улице Карбышева поступила в диспетчерскую службу предприятия в 16:40, на место повреждения трубопровода выехала аварийная бригада МПТК. «В этот промежуток времени ребенок упал в провал с горячей водой. В 17:00 на месте повреждения специалисты МПТК провели отключение тепловых сетей, выставили ограждения и провели откачку воды, после повреждение было устранено», - сообщили в компании.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности в отношении неустановленных работников «Тепловой компании».