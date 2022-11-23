Происшествия

Жилой дом сгорел в печорской деревне

Жилой дом сгорел из-за аварийного режима работы электрооборудования в деревне Любятово Печорского района 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на пульт управления ведомства поступило в 18:02. Сгорели жилой дом и хозяйственная постройка.

Кроме того, за сутки произошли еще два возгорания. Одно из них в 12:47 в деревне Кокорино Пушкиногорского района. Из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи огонь повредил кровлю хозяйственной постройки.

А в деревне Сосново Порховского района сгорели садовый дом и хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования в доме.