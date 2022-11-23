Происшествия

Жители Пскова и Великих Лук передали мошенникам более 800 тысяч рублей

Более 800 тысяч рублей передали мошенникам несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с незнакомцами в Сети и по телефону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, злоумышленники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они вводили жителей области в заблуждение под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредита или доступа к банковским счетам. Кому-то они пообещали вернуть денежные средства от игры на электронной бирже, а у одного из пользователей попросили одолжить денег с взломанной страницы в соцсети.

Поддавшись на уловки мошенников, граждане лишились в общей сложности свыше 800 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.