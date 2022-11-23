Происшествия

Более 70 модулей для компьютеров пытался незаконно ввезти иностранец через границу РФ в Себежском районе

Незаконный ввоз более 70 моделей для компьютеров пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В ходе осмотра автомобиля Volkswagen под управлением иностранного гражданина 1972 года рождения на КПП «Бурачки», в спинке пассажирского сидения были найдены модули оперативной памяти для компьютеров.

По предварительной оценке, примерная стоимость выявленного товара превысила 250 тысяч рублей. Выявленная и изъятая техника передана сотрудникам таможни для проведения дальнейших проверочных и процессуальных мероприятий.