Происшествия

Россиянин устроил стрельбу на улице

Мужчина устроил стрельбу на улице в городе Крымске Краснодарского края, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая стрелявшего.

«Предварительно, мужчина застрелил троих», - сообщил ТАСС собеседник в из правоохранительных органов, уточнив, что сам стрелявший также погиб. Региональная прокуратура проводит проверку.

«На место происшествия выехал крымский межрайонный прокурор, организована проверка причин и условий произошедшего, причины произошедшего устанавливаются», - сообщили в ведомстве.

Как сообщил источник «Известий», вооруженный мужчина ранее проиграл суд бывшей супруге, после чего стал преследовать ее. Мужчина пытался ее застрелить, но она успела забежать в здание торгово центра. Помочь женщине пытался прохожий, но был убит.