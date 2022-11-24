Происшествия

Не успевший попрощаться с девушкой россиянин «заминировал» вокзал

Житель Владивостока не успел попрощаться с уезжающей девушкой из-за сотрудников службы безопасности и сообщил о «минировании» железнодорожного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

Молодой человек, проходя мимо сотрудницы службы безопасности вокзала, сказал ей, что заминировал первую посадочную платформу. Женщина сразу же сообщила о подозрительном человеке полицейскому патрулю, и в течение минуты его задержали.

О происшествии были извещены правоохранительные органы и экстренные службы города. Эвакуировать пассажиров и персонал вокзала не стали. Полицейские осмотрели платформу со служебно-розыскной собакой и не нашли ничего подозрительного. Вскоре вокзал продолжил работу в штатном режиме.

Задержанный оказался 20-летним безработным местным жителем. Свой поступок он объяснил местью сотрудникам службы безопасности вокзала, которые обязали его зайти на перрон по установленному маршруту, включая рамку металлодетектора. Из-за этого, по его словам, молодой человек не успел попрощаться с уезжающей девушкой.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Молодому человеку грозит до трех лет ограничения свободы.